Kip krijgt eigen overlijdensbericht in de krant

28 januari 2018

02u10

Bron: Huffington Post 0 Bizar Big Mama, een zesjarige kip uit Texas, kreeg een eer die weinig andere kippen te beurt valt: haar familie postte een overlijdensbericht in de krant. “Niet alle kippen verdienen een overlijdensbericht, maar zij wel,” schreef haar familie in de lokale krant The Eagle uit Bryan, Texas.

In het bericht vertelt de familie dat Big Mama aanvankelijk in een appartement in Houston woonde. Haar vorige eigenaars raakten haar beu en wilden haar in 2013 laten inslapen, maar de dierenarts ging op zoek naar een nieuwe woonst voor de kip.

Uiteindelijk werd ze geadopteerd door Stephanie en Gregory Sword en hun twee zonen. De familie was naar eigen zeggen “meteen verliefd” bij het zien van een foto. Bij hen ontdekte Big Mama “hoe mooi het leven kan zijn, al wandelend op het gras, deel uitmakend van een toom kippen en genieten van liefde 24/7”, zo luidt het bericht.

A family chicken worthy of an obituaryhttps://t.co/YqYCx7B6XQ pic.twitter.com/qWKs8zMAH4 The Eagle(@ theeagle) link

Zondag stierf Big Mama in haar slaap op haar favoriete plekje in het kippenhok, vertelden de Swords aan lokale media.

Het gezin had nooit gedacht dat het bericht zoveel media-aandacht zou krijgen. “We hopen gewoon dat het verhaal van Big Mama anderen eraan zal herinneren dat alle leven, zelfs dat van een kip, waardevol is en de moeite waard om te redden,” zei Stephanie Sword aan de lokale tv-zender KBTX-TV.

Hoewel veel mensen kippen enkel als voedingsbron beschouwen, zijn de vogels veel intelligenter en emotioneel complexer dan algemeen aangenomen. Uit onderzoek van de voorbije jaren blijkt dat kippen empathie kunnen ervaren, kortetermijnplannen maken en zelfs eenvoudige wiskundige berekeningen kunnen doen.