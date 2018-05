Kinderopvang in nauwe schoentjes: stripper verrast jarige medewerkster Ivar Penris

23 mei 2018

13u18

Bron: ANP - AD.nl 0 Bizar Kinderopvang Jolie in Lunetten, een wijk in de Nederlandse stad Utrecht, is op de vingers getikt door het stadsbestuur, na een vermeende striptease waarbij ook slagroom in het spel was. Ouders reageren laconiek: "Een hoop ophef om niks."

Bij de Inspectie Kinderopvang was een (anonieme) melding binnengekomen van een incident in februari.

De striptease gebeurde tijdens de opvanguren, in de hal van het gebouw. Een man zou destijds met ontbloot bovenlichaam om een jarige medewerkster heen hebben gedanst. Er werd daarbij slagroom gespoten en afgelikt. Dit is ook gefilmd. Het kinderdagverblijf heeft de inspectie verteld dat er geen kinderen aanwezig waren bij het gebeuren.

Op basis van de melding is een rapport gemaakt. De mannelijke stripper was klaarblijkelijk een collega van de jarige medewerkster. De kinderopvang moest daarna de ouders informeren over het incident. Tegen die sanctie maakte de instelling bezwaar. Die procedure loopt nog. Het stadsbestuur beslist later welke stappen worden ondernomen.

'Vuilspuiterij'

Manager Piet Bais van kinderopvang Jolie zegt in een schriftelijke reactie aan de bevoegde overheidsinstantie GGD dat er helemaal geen slagroom van de vrouw is afgelikt. "Het betrof hier een spontane actie waarbij er aluminiumfolie over de vrouw werd gelegd en daar was slagroom op gespoten. Een mannelijke collega heeft heel kort met ontbloot bovenlijf om haar heen gedanst. Meer niet." Bais noemt het onderzoek naar het incident ‘broddelwerk’ en ‘vuilspuiterij’.

'Mol en misdadiger'

Ook noemt hij de anonieme melder een ‘mol en misdadiger’. In een gesprek met de stad op 22 maart stelde hij de anonieme medewerker te zullen ontslaan wanneer diens identiteit bekend werd. Bais zei vanmorgen zijn pijlen niet meer te richten op de melder van het incident, maar op de GGD. "Er is erg slecht onderzoek gedaan, maar de conclusies liggen wel op straat."

Deze medewerkster verdiende wat extra aandacht en dan geven we die. Hannie Reuser (Kinderopvang Jolie)

Ook directeur Hannie Reuser is zich van geen kwaad bewust. "Deze medewerkster verdiende wat extra aandacht en dan geven we die. We zijn ons echt van geen kwaad bewust. Ik zeg ook niet dat we er spijt van hebben, want dan bekennen we schuld. Gezien de ophef zal zoiets waarschijnlijk inderdaad niet meer gebeuren.”

Reuser zegt niet te begrijpen wat haar en de opvang allemaal overkomt. "Medewerksters vliegen me huilend in de armen en ouders steken me een hart onder de riem. Het kind staat hier centraal en dat is nog steeds zo. Het hele feestje heeft een minuut geduurd en daar hebben de kinderen niets van gemerkt.”

Overtrokken

Een vader die vanochtend zijn zoontje naar Jolie bracht, vindt alle ophef wat overtrokken. "Ik zit hier bij de voetbalclub en daar komen heel veel vaders die hun kinderen naar Jolie brengen. Het is wel het gesprek van de dag."

Een moeder vindt dat het incident wordt opgeblazen. „Als medewerkers een feestje voor elkaar willen geven, lijkt me dat prima. Geen enkel probleem. De kinderen hebben er toch niks van meegekregen. Het is bovendien een goede opvang met heel veel aandacht voor onze kinderen. Als een kind niet lekker in zijn vel zit, melden ze dat meteen. Echt een geweldige opvang.”

De advocaat van het kinderdagverblijf laat weten dat er juridische stappen genomen zullen worden tegen overheidsinstantie GGD, omdat er volgens de opvang nauwelijks onderzoek is gedaan er er te snel onjuiste conclusies zijn getrokken.