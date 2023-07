Kinderen vinden in stukken gehakt lichaam van Argentijnse cryptomiljonair (41) in reiskoffer

Mysterieus object aange­spoeld op Austra­lisch strand

Australië is in de ban van een mysterieus object dat zondag is gevonden op een strand in Green Head, 250 kilometer ten noorden van Perth in het westen van Australië. Ruimtevaartorganisatie Australian Space Agency vermoedt dat het object afkomstig is van een “buitenlands ruimtelanceervoertuig” en buigt zich verder over de zaak.