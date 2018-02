Kilometers gewandeld door stinkend riool: vermiste veertiger duikt plots op TTR

15 februari 2018

16u57

Bron: Metro UK 0 Bizar Een Britse man, die in een afvoerput was gevallen, zat drie dagen lang vast in een riool in Londen. Hoewel hij alles probeerde, lukte het niet terug naar boven te klimmen. Wanhopig zwierf de Brit door de ondergrondse gangen op zoek naar een streepje daglicht, maar tevergeefs. De 48-jarige man kon niets anders doen dan te wachten op hulp.

In totaal legde de vermiste Brit zo’n tien kilometer af in de hoop zelf een uitweg te vinden. Het was uiteindelijk een voorbijganger die zijn redding betekende. Hij hoorde plots geschreeuw en alarmeerde Sam Palmer, die op dat moment in de buurt aan het werken was. Samen gingen ze op zoek naar de oorsprong van het bizarre geluid.

“We hoorden iemand in de verte roepen en begonnen te zoeken. We keken echt overal”, vertelt Palmer. “Iemand bleef maar ‘help’ roepen, maar vertelde er niet bij dat hij in een riool zat. We stopten onze zoektocht en ik ging terug aan het werk, maar even later zag ik plots overal politiewagens. Toen de agenten me vertelden waarom ze hier waren, toonde ik ze de plek waar ik het geschreeuw had gehoord.”

De agenten startten een zoekactie en ontdekten dat het geschreeuw uit het riool kwam. Al snel werd duidelijk dat een man in het riool gevangen zat. “Toen hij het daglicht zag, vroeg hij meteen: ‘Heeft er iemand een sigaretje voor mij?'. Zoiets ga ik nooit van mijn leven nog meemaken”, aldus Palmer die toekeek hoe de agenten de Brit naar boven haalden.

De Brit werd uit zijn benarde positie gered en met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Hij was onderkoeld, leek verward en had ook verschillende verwondingen aan zijn voeten opgelopen. De stank was volgens omstaanders niet te harden.