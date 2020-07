Kijker spot knobbel bij nieuwslezeres die kanker blijkt te hebben: “Eeuwig dankbaar” Leon van Wijk

25 juli 2020

07u34 3 Bizar Een nieuwslezeres uit het Amerikaanse Tampa (Florida) is eeuwig dankbaar nadat een oplettende kijker wees op een knobbel in haar nek. De kijker had zelf ooit zo’n verdikking en bleek toen kanker te hebben. De journaliste kreeg dezelfde diagnose. "Zonder die e-mail had ik nooit de dokter gebeld", schrijft Victoria Price op Twitter.

“Ik ben zo dankbaar als ik maar zijn kan”, begint de journalist van de lokale zender WFLA News haar verhaal. Ze blikt terug op een hectische tijd vanwege al het nieuws rond het coronavirus. Florida is al weken een van de zwaarst getroffen staten. “We versloegen het belangrijkste gezondheidsonderwerp van de eeuw, maar met mijn eigen gezondheid was ik totaal niet bezig.”



Tot ze onlangs een mailtje kreeg van een kijker. "Hoi, ik zag je net op tv”, schreef diegene in het bericht dat Price deelt. “Ik maakte me zorgen om de knobbel in je nek. Laat alsjeblieft naar je schildklier kijken. Het doet me denken aan mijn nek. Bij mij was het kanker.”



Bij Price ook, zo bleek later. “Door het coronavirus liep de diagnose vertraging op, maar ik ga maandag eindelijk onder het mes”, schrijft ze. Chirurgen verwijderen een tumor, haar schildklier en enkele lymfeklieren. “De dokter zegt dat het uitzaait, maar niet zo erg. We hopen dat dit mijn eerste en laatste ingreep wordt.”

De kijker had geen enkele verplichting om me te mailen, maar deed het toch Victoria Price

Vreemde

De journaliste beseft dat het heel anders had kunnen lopen. “Als ik die mail niet had gekregen, zou ik nooit mijn dokter hebben gebeld”, schrijft ze. “De kanker zou verder zijn verspreid. De gedachte maakt me bang en nederig.” Price zegt de kijker voor altijd dankbaar te zijn. “Omdat ze mij speciaal heeft gemaild, een vreemde. Ze had geen enkele verplichting om dat te doen, maar deed het toch.”



De nieuwslezeres kreeg na haar bericht niet alleen talloze steunbetuigingen, maar ook berichten van mensen die zelf een opgezette hals hebben. Ze moedigt hen aan vooral een arts te raadplegen.



"Het is niet heel duidelijk te zien als je niet weet waar je moet kijken”, reageert Price op iemand die vroeg om een duidelijkere foto van haar nek. “Ik leer nog, maar volgens de dokter zit de tumor in het midden van mijn schildklier en duwt hij de klieren omhoog, vandaar de kleine knobbel.”



Het is overigens niet de eerste keer dat een tv-kijker een knobbel spot en aan de bel trekt. Eerder kreeg het Amerikaanse tv-gezicht Tarek El Moussa ook al de diagnose schildklierkanker na een mail van een kijker.

A bit of ~personal news~ to share.



Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.



I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM victoria price(@ WFLAVictoria) link