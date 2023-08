“Kijk, ze zijn hoger dan de borduur!” Boze buurman legt zelf (levensgevaarlijke) verkeersdrempels aan

Zijn buurman Steve Green gaat nu viraal met een video van de asfalten ondingen. “Meen je dit verdomme nu?”, zegt Green verbijsterd. “Kijk, ze zijn hoger dan de borduur!”, waarna hij sporen toont van auto’s die er al over schuurden. En inderdaad, ‘ze’ in het meervoud, want de boze buur legde er meteen vier aan. Ze zijn niet alleen illegaal, ze zijn ook ronduit levensgevaarlijk.

“Iemand kan erop botsen en dan een ongeval veroorzaken”, zei woordvoerster Monica Ramos van Bexar County bij een eerder geval in San Antonio (Texas). “Bovendien, door een eigen constructie te gebruiken die niet is goedgekeurd door de County, is die persoon aansprakelijk voor niet alleen verwondingen of overlijdens, maar kan die ook worden aangeklaagd door bestuurders voor alle schade aan hun voertuigen.”