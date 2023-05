KIJK. Vrouw (23) van miljonair 'klaagt' over luxeleventje en oogst bakken kritiek

Brits koppel ziet plots acht ontsnapte waterbuf­fels in hun zwembad duiken: “Brandweer dacht dat we grappenma­kers waren”

Achttien uitgebroken waterbuffels hebben vorig jaar de tuin van een koppel in Groot-Brittannië vernield. Acht van die dieren sprongen ook nog eens in het zwembad. “De brandweer dacht dat we grappenmakers waren”, stellen Andy en Lynette Smith uit het Oost-Engelse graafschap Essex. Met enige vertraging betaalt de verzekeraar nu de schade van ongeveer 25.000 pond (28.750 euro) uit die in juli werd aangericht, meldt ‘The Guardian’.