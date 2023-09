KIJK. Vrijend koppeltje zorgt voor hilariteit op vliegtuig in volle vlucht

KIJK. ‘s Werelds enige giraf zonder vlekken geboren in Amerikaan­se zoo

In een dierentuin in de Amerikaanse staat Tennessee is een van de zeldzaamste dieren ter wereld geboren: een giraf zonder vlekken. In het wild zorgt hun gevlekte uiterlijk voor camouflage, maar dit exemplaar heeft dus een egaal bruine kleur. Het dier werd op 31 juli geboren en is al 1,80 meter groot.