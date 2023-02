KIJK. Vluchtende crimineel daagt politie uit op Facebook: "Kom me maar halen!”

De Britse politie heeft in Norwich een man gearresteerd die op de vlucht was en via sociale media de politie treiterde. De 34-jarige Dean Manning was al eens veroordeeld en had nu zijn voorwaarden geschonden. Opvallend: hij maakte zelf een Facebookgroep aan en postte daarop video’s waarin hij al lachend langs het politiebureau wandelde. “Agenten, waar zijn jullie? Kom me maar halen!”