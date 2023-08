KIJK. Vliegtuig boort zich in snelweg en ontploft: twee inzittenden overleven

Vergis u niet, op deze foto staan twee mensen: “Vrienden reageren verrast op mijn aparte hobby”

Ervan dromen om na de dood terug te keren als een vrije vogel of een dappere leeuw? Ja, dat kennen we. Toco kon echter zo lang niet wachten en transformeerde zichzelf nu al in... een hond. Een kostelijke bezigheid, zo blijkt. Voor zijn op maat gemaakt pak legde hij maar liefst 2 miljoen yen (zo’n 13.500 euro) op tafel. Intussen heeft de langharige collie zijn eerste wandeling buitenshuis achter de rug, een fantasie die uitkwam.