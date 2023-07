KIJK. Passagier zet vliegtuig op stelten: “Die klootzak achteraan is niet echt”

KIJK. TikTokker beweert dat ze zwanger raakte van gevangene via post en toont hoe

TikTokker Nesha gaat viraal met een video waarin ze beweert dat ze zwanger raakte van haar vriend in de gevangenis. Niet via fysiek contact, maar via een broodzakje dat hij opstuurde via de post. Een onwaarschijnlijk verhaal, zeker omdat sperma maximaal twee uur kan overleven als het na de ejaculatie niet in de vagina terechtkomt.