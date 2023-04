KIJK. Ophef over ouders die kinderen op 700 jaar oud erfgoed laten klimmen: “En dan verzint die vader nog uitvluchten ook”

“Het is verschrikkelijk, gewoon verschrikkelijk.” TikTokker Anthony Gazotti leest twee ouders de levieten nadat hij ziet hoe ze hun zoon en dochter op petrogliefen laten kruipen in een Amerikaans nationaal park. Tot zijn ergernis steekt de vader de schuld nog op zijn kinderen ook.

Petrogliefen zijn stenen waarin tekens of een afbeeldingen zijn gekerfd, gehakt of gekrast. Ongeveer 24.000 van die stenen staan in het Petroglyph National Monument bij Albuquerque, in de Amerikaanse staat New Mexico. Ze zijn tot 700 jaar oud en werden niet alleen gemaakt door inheemse bewoners, maar ook door Spaanse kolonisten. Ze zijn beschermd historisch erfgoed en voor de inheemse bevolking zijn ze ook cultureel van belang. Zij geloofden dat de geesten van hun overleden voorvaders naar het gebied reisden, en dat ze via de petrogliefen naar het hiernamaals konden reizen.

Wanneer je dat weet, ligt het voor de hand dat je niet op die stenen kruipt. Zelfs aanraken is verboden, want de oliën van onze handen kunnen de petrogliefen echt beschadigen. Gazotti is dan ook hoorbaar boos wanneer hij de ouders berispt over hun het onaanvaardbare gedrag van hun twee kinderen.

Volledig scherm Op deze steen zaten de kinderen. © screenshot

Uitvluchten

Wat alles nog erger maakt, is dat de vader zijn verantwoordelijkheid afwimpelt en de schuld op zijn kinderen steekt. “Ik heb het hen gezegd”, antwoordt hij simpelweg, iets waarvoor hij zowel van Gazotti als op sociale media veel kritiek krijgt. “Jij bent de ouder en zou het gezag moeten hebben”, klinkt het bij @_besthousewife op Twitter. “En als jouw kinderen niet luisteren, neem ze dan nergens mee naartoe tot ze dat kunnen. Ze waren zo respectloos.”

Ook @TheKosmicKat windt er geen doekjes om. “Ik haat die ‘steek het op de kinderen’-zever. Ik zag het personeel van een buffet eens vragen aan een man om zijn kinderen te beletten rond te lopen. Hij antwoordde dat hij dat niet kon. ‘Dat kan je wel’, antwoordde een andere man. ‘Kijk naar mijn kinderen.’ Zijn kinderen hadden wel goede manieren en hij pikte dat niet van die andere vader.”

“Man, dat zijn jouw kinderen”, mompelt Gazotti nog sarcastisch in de video. “Luisteren ze niet naar jou? Dan sleur je ze best van deze nationale monumenten. Het is bullshit. (...) Goed gedaan, pa.”

KIJK. Gazotti filmt het moment waarop hij de ouders berispt

