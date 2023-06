KIJK. Koppel gearresteerd voor verzekeringsfraude nadat ze zélf belastende beelden van opzettelijke botsingen online zetten

Zo ver kan het gaan: fraudeur ontfutselt Chinese zakenman 570.000 euro dankzij artifi­ciële intelligen­tie

Een fraudeur is er in China in geslaagd een zakenman meer dan een half miljoen euro te ontfutselen door gebruik te maken van artificiële intelligentie. De man deed zich in een videogesprek voor als een vriend van het slachtoffer. De dader maakte daarbij gebruik van artificiële intelligentie om zijn voorkomen te wijzigen.