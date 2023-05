KIJK. John (60) krijgt meer dan 250 bijensteken, maar kan het nog navertellen

Op bewakingsbeelden van het incident is te zien hoe de man al kruipend probeert te vluchten. John heeft namelijk maar één voet, nadat hij de andere acht jaar geleden verloor na een infectie. Hij was op stap met zijn sportrolstoel, maar die kantelde tijdens de aanval.

De man kreeg steken aan zijn armen, ogen, mond, oren, benen en rug. Hij had ook schaafwonden aan zijn ellebogen van over de stoep te kruipen. John en zijn hond herstellen nu, en de man is blij dat zijn dochter niet bij hem was. Zij is namelijk allergisch voor bijen en zou een dergelijke aanval waarschijnlijk niet hebben overleefd.

Killerbijen

De agressieve bijen waren geafrikaniseerde honingbijen, een soort die in de VS ook wel ‘killerbij’ wordt genoemd. Het is een kruising van de Afrikaanse honingbij met verschillende Europese soorten, zoals de Italiaanse en de Spaanse bij.

Het is een raadsel waarom de agressieve beestjes aanvielen, maar dat ze met véél waren, is wel duidelijk. Toen hij een dag later de zak met zijn kleren van het incident opendeed, kropen er nog minstens 30 bijen uit. De man reed over de zak met zijn rolstoel als wraak.

Volledig scherm © screenshot