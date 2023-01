KIJK. Influencer vindt dat ze mag voorkruipen: “Ik ben irritant mooi en heb 70.000 volgers op TikTok!”

IN BEELD. Honderden reizigers in Londen zonder broek de metro op

Blote benen op de metro in de winter? Welkom op de No Pants Subway Ride, een prettig gestoord concept dat telkens in het begin van het jaar in verschillende steden georganiseerd wordt. De deelnemers doen alsof reizen zonder broek de normaalste zaak van de wereld is, met de nodige verwonderde blikken tot gevolg. In Londen alleen al stalen gisteren honderden reizigers op die manier de show.

