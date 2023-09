KIJK. Inbreker kruipt in bed Caitlin (22) en stuurt bericht op Facebook: vrouw doodsbang, maar man krijgt geen straf

“Ik kon niet geloven dat er een man in mijn bed lag”, vertelt ze. “Ik snap niet hoe hij in mijn huis raakte.” De indringer veroorzaakte een ware ravage in Sullivans woning. Hij liet verschillende bloedvlekken achter en een grote natte vlak op haar matras. De bewoonster kwam alleen nog naar huis om schoon te maken. “Ik verblijf sindsdien niet meer in dat huis. Ik wil nooit meer terug naar dat huis. Het is omdat ik en mijn kleine jongen in dat bed slapen. Als ik daar was geweest, kroop hij waarschijnlijk in het bed om naast mij te slapen.”