Kijk hoe deze superdrone drenkeling uit water trekt sam

09 maart 2019

19u28

Bron: Salzburger Nachrichten 0

Deze drone is krachtig genoeg om het leven van een drenkeling te redden. Dat demonstreert de reddingsbrigade van het Oostenrijkse Zell am See, die met het vliegende tuig een collega uit een wak in het ijs trekt.

Bekijk ook: