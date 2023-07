KIJK. Drie uur vertraging omdat vrouw beweert dat medepassagier "niet echt" is

Vrouw (57) verliest been nadat ze vastzit onder loopband op luchthaven in Bangkok

Een Thaise vrouw (57) heeft haar been moeten laten amputeren nadat ze vast kwam te zitten onder een bewegend wandelpad op de luchthaven van Bangkok. Het incident gebeurde donderdagochtend toen ze onderweg was naar haar terminal. Een medisch team behandelde haar ter plekke, maar kon haar been helaas niet redden.