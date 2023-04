KIJK. Dit is het eerste wat stewardess doet in élke hotelkamer

“Het kan me niet schelen in hoeveel hotels ik kom, ik zal nooit stoppen met mijn veiligheidscheck”, zegt ze. “Ik ben een zwarte vrouw in Amerika, dus ja, het is nodig.” Ze verwijst daarmee naar het feit dat zwarte vrouwen in de VS disproportioneel vaak het slachtoffer zijn van gewelddadige misdrijven. Bovendien wordt bij hen ook onevenredig vaak de schuld bij het slachtoffer gelegd, het zogenaamde ‘victim blaming’.