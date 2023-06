KIJK. Cloë (25) beleeft “ergste vlucht ooit” door croissant: “Ik hoop dat ik geen paniekaanval krijg”

KIJK. Vrouw (23) van miljonair 'klaagt' over luxeleven­tje en oogst bakken kritiek

De 23-jarige Linda Andrade is gehuwd met een miljonair en pakt graag uit met haar luxeleventje in Dubai. Haar protserige video’s oogsten wel wat kritiek, maar eentje over de zogenaamde nadelen van getrouwd te zijn met een miljonair springt er toch uit. Ze moet namelijk elke dag op restaurant, haar man koopt haar te veel dure cadeaus en ze moet zo vaak op reis dat ze moe is. Enzovoort. De reacties gaan van “stop met klagen” tot “dat je dit soort video’s maakt, toont aan dat je een lege doos bent”.