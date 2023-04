KIJK. Buschauffeur remt bruusk om ongehoorzame leerlingen lesje te leren, maar heeft nu 30 klachten voor kindermishandeling aan been

KIJK. Dikbetaal­de manager neemt ontslag en koopt online voor 4.000 euro een paard waarmee hij nu de VS doortrekt: “Mijn droom”

TikTokker Cyriel Bertheau had een goedbetaalde job in de technologiesector, maar die heeft hij nu ingeruild voor zijn paard en de natuur. Hij kocht het dier online voor 4.000 euro en gaat er nu de Verenigde Staten mee rondtrekken. Hij reist door zeven staten en zal zo, samen met het paard, een afstand van 3.200 km afleggen. Dat is te vergelijken met de afstand van België tot het zuiden van Spanje, en helemaal terug. “Onverantwoord”, reageren paardenliefhebbers: “Je bent zo onvoorbereid. Je hebt geen idee hoe dom dit is.” Anderen prijzen hem dan weer voor het najagen van zijn ultieme droom.