KIJK. Boegeroep voor toeriste die 'Kleine Zeemeermin' beklimt en kust: “Dit is Deens erfgoed!”

“Er was een menigte van zo’n honderd mensen en iedereen keek toe en was heel verbaasd”, zegt Dylan Trinkler (19), een andere toerist. “De Deense mensen daar zeiden: ‘Dit is Deens erfgoed’ en ‘dat is een kunstwerk’. Veel mensen joelden ook en riepen dat ze eraf moest.”

Maar de vrouw hield het niet bij klimmen alleen. “Ze begon te doen alsof ze met het beeld aan het kussen en knuffelen was, en mensen waren verbouwereerd”, gaat Trinkler verder. “Ze begonnen haar te vragen waarom ze het deed en zeiden dat het respectloos was, maar ze lachte dat gewoon weg. Toen ze eraf klom, ging ze naar de vrouw met wie ze daar was, en begon haar high fives te geven en te kussen. Het was bizar.”

Het beroemde kunstwerk in de Deense hoofdstad Kopenhagen werd onthuld in 1913. Het is gemaakt van brons en graniet en staat bij het water op Langelinie Pier. Het beeld is geïnspireerd door het sprookje van Hans Christian Andersen waarin een zeemeermin alles opgeeft op samen te kunnen zijn met een prins aan wal.

