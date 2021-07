Kermisattractie slaat op hol, voorbijgangers beletten dat gevaarte achterover in rivier tuimelt

34 hamburgers op tien minuten: eetwed­strijd in aanloop naar 4th of July eindigt gelijk

3 juli Het hoogtepunt voor heel wat Amerikanen op hun nationale feestdag 4th of July: de (vr)eetwedstrijden. De bekendste is het hotdogtreffen op Coney Island (New York City) op zondag. Jaarlijkse opwarmer is de hamburgercompetitie in Washington DC. Die eindigde vrijdag gelijk. Molly Schuyler moest haar kampioenschapsriem delen met ‘eeuwige rivaal’ Dan ‘Killer’ Kennedy. Beiden werkten op tien minuten 34 hamburgers naar binnen.