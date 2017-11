Kermis in Lier sluit af met traditionele 'beertjesworp' voor kinderen, onbekenden smokkelen pluchen penissen tussen knuffels Bertje Warson

19u24

Bron: Eigen berichtgeving 242 Bertje Warson De knuffels die in het publiek werden gegooid. Bizar De traditionele afsluiter van de jaarlijkse Novemberfoor in Lier is zondagavond op een wel erg opmerkelijke manier verstoord. Tussen de knuffels die tijdens d e 'leuke beertjesworp' van het Foorcomité naar de kinderen werden gegooid, zaten niet alleen klassieke knuffelberen, maar ook knuffels in de vorm van penissen. Het is een raadsel hoe de pluchen geslachtsdelen in vier verschillende kleuren en met seksuele tekeningen op tussen de andere knuffels terecht zijn gekomen. “Wie ons dit geflikt heeft weten we niet, dit is heel erg”, zegt Robert De Roover, voorzitter van het Foorcomité. Ook het stadsbestuur weet niet hoe dit is kunnen gebeuren.

Bijna 10 jaar organiseren foorkramers hun traditionele beertjesworp op de laatste zondag van de foor. De beertjesworp is een initiatief van het Foorcomité dat altijd probleemloos verlopen is. Burgemeester Frank Boogaerts en de schepenen Lucien Herijgers en Rik Pets hielpen zondagavond de foorkramers met de duizend beertjes. “Jammer genoeg hebben we achteraf moeten vaststellen dat er tussen de meer dan 1.000 beertjes ook niet-kindvriendelijke exemplaren het publiek werden ingeworpen. Dit kan uiteraard niet. Het stadsbestuur, noch het Foorcomité waren zich bewust van deze vergissing. Het stadsbestuur wenst ook te benadrukken hiervoor niet verantwoordelijk te zijn”, zegt schepen Lucien Herijgers.

“Die beertjes komen in gesloten zakken toe wie denkt nu dat ze er penissen tussen gooien” Voorzitter Foorcomité Robert De Roover:

“Voor het verzamelen van dit grote aantal beertjes voor de seizoensafsluiter doet het Foorcomité een rondvraag bij de collega’s. De foorkramers schenken de overschot van het seizoen en wij krijgen die beertjes in afgesloten zakken toe. De zakken worden pas geopend bij de start van de beertjesworp zelf. Alles gebeurt in vertrouwen en tot hier toe is altijd alles vlekkeloos verlopen. Wij vinden dit heel erg en weten niet welke ziekelijke geest zoiets doet voor kinderen. Het zou kunnen dat dit ‘soort knuffels’ in één van de lunaparken aanwezig is, maar wij hebben het nooit gezien. Het Foorcomité zal de huidige werking volgend jaar herbekijken om dergelijke onaanvaardbare voorvallen te vermijden. Wij excuseren ons voor deze onverkwikkelijke situatie. De Novemberfoor wil er net voor de kinderen zijn en dat kan niet op deze manier”, zegt Robert De Roover, voorzitter van het Foorcomité nog.

Bertje Warson Een van de knuffels die in het publiek werd gegooid.