Kentucky Fried Chicken: slogan 'Finger Lickin' Good' niet passend in coronatijd

24 augustus 2020

18u55

Fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC) trekt de slogan "It's Finger Lickin' Good" terug omdat die niet past bij de hygiënemaatregelen die in acht dienen te worden genomen sinds de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt de Amerikaanse fastfoodgigant in een persbericht op de eigen website.

Volgens de marketingmanager van KFC wordt de leus, in het Nederlands "om je vingers bij af te likken", wereldwijd teruggetrokken. Het gaat om een tijdelijke maatregel. De fastfoodketen, beroemd om zijn emmers met gefrituurde kip, claimt dat het motto al 64 jaar wordt gebruikt.

KFC startte vorig jaar in ons land met een eerste vestiging in station Brussel-Noord en heeft tot nu toe zes filialen. Bij onze noorderburen is KFC al actief sinds 1972. Nederland telt meer dan zestig restaurants waar zo’n 2.200 mensen werken.

