‘Kendall Jenner op steroïden’ verdient pak geld op OnlyFans, maar daar werkt ze ook hard voor

Vladislava Galagan is geboren in Rusland maar woont nu in de Tsjechische hoofdstad Praag. Ze begon elf jaar geleden met fitnessen en nam al snel deel aan bodybuildingwedstrijden. Sinds 2016 deelt ze sportfoto’s en -video’s op Instagram en het fitnessplatform ‘Her Biceps’, en in 2017 kwam daar Patreon bij, een dienst waar fans abonnementen op iemands content kunnen nemen. In mei 2022 zette Vladislava ook de stap naar OnlyFans, waardoor ze nu naar eigen zeggen elke maand “bedragen met vijf cijfers verdient”.