Kelner Cyril (32) spendeerde al 10.000 euro “om eruit te zien als idool Marilyn Monroe” (en hij wil nog verder gaan) Koen Van De Sype

31 januari 2018

11u56

Bron: Daily Mail 6 Bizar Een Franse kelner heeft onthuld dat hij al 10.000 euro uitgaf aan operaties “om eruit te zien als zijn idool Marilyn Monroe”. Cyril Roux (32) uit Toulon liet al een aantal keer vullers en botox in zijn lippen spuiten om ze er voller uit te laten zien en wil nu ook graag zijn neus laten bijwerken en implantaten in zijn kaken en zijn kin.

Al 20 operaties heeft Cyril intussen achter de rug. Om de twee maanden worden er nieuwe vullers bijgespoten in zijn lippen en dat kostte hem al 4.000 euro. Hij gaf ook al 6.000 euro uit aan andere cosmetische ingrepen om er jonger uit te zien.

Botox

“Ik had mijn eerste operatie toen ik 26 was”, vertelt de man. “Een injectie met botox. Dat was een geweldige ervaring en al snel wilde ik meer. De teller staat intussen op meer dan 20 ingrepen, waaronder 16 met vullers in het afgelopen anderhalf jaar om mijn lippen er voller te laten uitzien. Om de twee maanden komt er een millimeter bij.” (lees hieronder verder)

Volgende op zijn verlanglijstje is een neusoperatie. Die wil hij in Tunesië laten uitvoeren. Maar eerst moet hij aan het nodige geld zien te geraken: 2.300 euro. “Ik denk dat je wel kan stellen dat ik verslaafd ben aan plastische chirurgie”, geeft hij toe.

Negatieve reacties

Ondanks de negatieve reacties die hij soms krijgt van vreemden, is hij niet van plan om zijn transformatie stop te zetten. “Mensen lachen soms met mij op straat en zeggen dat ik er raar uitzie, maar daar trek ik me niets van aan. Ik ben trots op mijn uiterlijk. Het enige wat telt is dat ik mooi ben. Niet voor anderen maar voor mezelf.”

Je kan zijn transformatie volgen op zijn Instagrampagina.