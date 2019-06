Katalin (74) blééf maar tollen bij helikopterevacuatie: "Ik dacht dat ik doodging” jv

07 juni 2019

19u22

De 74-jarige Katalin Metro begon als zot te tollen toen de reddingshelikopter haar dinsdag naar het ziekenhuis overvloog. Metro was gewond geraakt na een val tijdens een wandeling op de berg Piestewa Peak in Arizona. Volgens haar man George, die er bij was, "dacht ze dat ze doodging". Ze doorstond maar liefst 174 omwentelingen.

Bij haar val brak Katalin Metro haar neus en verwondde ze haar hand en been. Om erger te voorkomen besloten de hulpverleners haar met de helikopter over te brengen naar het hospitaal. Maar door de wieken van de helikopter begon de brancard bij het ophijsen plots hevig te tollen. Iets wat kan gebeuren, maar in de praktijk zelden voorkomt. In het geval van Metro was het touw dat het draaien moet tegengaan afgebroken.

De beelden waren hallucinant, maar toch hield de 74-jarige gewonde patiënte er gelukkig niets ernstigs aan over. Ze voelde zich, volgens haar echtgenoot, twee dagen later wel nog altijd wat duizelig en misselijk. Hij vertelde ook dat Katalin tijdens het ronddraaien ademhalingsoefeningen deed om het bewustzijn niet te verliezen. “Het eerste wat ze nadien zei, was: ‘Blij dat ik nog leef’”, aldus George Metro.