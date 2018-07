Kat wordt gekidnapt, ontvoerders eisen losgeld en laten daarna niet meer van zich horen AW

19 juli 2018

16u40

Een Amerikaans koppel ontving een telefoontje van een man die beweerde dat hij hun kat had gevonden. In ruil vroeg de ontvoerder om een beloning, zeg maar losgeld. Hij sms'te nog wat met het koppel en liet daarna niets meer van zich weten.

Op een doordeweekse dag beantwoordde Chris Kete zijn telefoon. Wat eerst goed nieuws leek, escaleerde al snel tot pure ellende. Een vreemde mannenstem meldde Kete dat hij zijn kat had gevonden: Fifty. Dat vond Kete een beetje bizar. Hij zag zijn kat twee minuten daarvoor nog in de tuin trippelen.

“Hey, ik heb je kat. Is er een beloning?”, vroeg de man. “Ik ben mijn kat helemaal niet kwijt”, antwoordde Kete. En zo begon het eigenaardige gesprek met Chris Kete en de 'katnapper'.



En de beloning?



“Dus er is geen beloning?”, herhaalde de jongeman tweemaal. Hoe hij aan Chris Kete zijn nummer kwam? Fifty durfde wel eens rond te dwalen dus bezorgde zijn baasje hem een halsband waarop een tekst en telefoonnummer stond: “Ik vind mensen heel erg leuk. Ik bedel graag voor eten, maar dat moet je me niet geven. Bel gerust dit nummer als ik je lastigval.” Kete zijn vrouw bevestigde zelfs een GPS-tracker in de leiband.

Na het telefoontje stuurde Kete talloze berichtjes naar de dief. Daarin vroeg hij wanhopig waar zijn kat was. De 'katnapper' beweerde dat hij het beestje achterliet bij een tankstation, maar dat bleek al snel een leugen te zijn. Dankzij de GPS-signalen die de halsband uitzond, wist Kete de exacte locatie van zijn huisdier te achterhalen. Alleen verklapte hij dat ook aan de ontvoerder tijdens hun telefoongesprek: “Ik kijk naar de GPS-signalen om te checken waar jullie precies zijn.” Waarna Fifty’s leiband onmiddellijk van zijn hals werd verwijderd.

Van de radar verdwenen

Toen Kete de 'katnapper' opnieuw probeerde te bellen, antwoordde hij niet meer. Uiteindelijk ontving Kete nog een laatste sms van het nummer waarin de onbekende man beweerde dat zijn vriend - en ook degene met wie Kete belde - Fifty bij een tankstation had achtergelaten. Daarna bracht hij diezelfde vriend naar huis. Ze deden verder helemaal niets met Kete’s geliefde huisdier.

Omdat hij zijn kat niet vond bij het beloofde tankstation, dreigde Kete om de ontvoerders voor het gerecht te slepen. Tenzij ze hem het dier terugbezorgden. Zijn noodkreet bleef onbeantwoord. Chris Kete en zijn vrouw deden aangifte bij de politie en probeerden nog talrijke keren naar het gsm-nummer te bellen. Tevergeefs.

Totdat er plots iemand antwoordde die deed alsof zijn neus bloedde. Hij had de gsm nog maar net voor twintig dollar gekocht en wist van niets. Intussen verspreidde het koppel posters, maar vonden ze Fifty nog niet terug. Ze hopen dat daar snel verandering in zal komen.

In Amerika gebeurt het blijkbaar wel vaker dat huisdieren gestolen worden, al worden de schuldigen zwaar gestraft. Eenmaal ze gevonden worden natuurlijk.