Kat van bijna 16 kilo moet op dieet nadat dement baasje hem maar bleef eten geven ADN

17 januari 2020

18u00

Bron: ABC News, News Observer 8 Bizar Maak kennis met Bazooka, een lieve kat van 5 jaar oud die zo maar even 15,8 kilo (!) weegt. De stevige brok rosse gezelligheid begint aan een zware strijd om gewicht te verliezen, nadat hij onlangs in de VS in een asiel belandde na het overlijden van zijn baasje. De dierenopvang vermoedt dat de demente man het eetbakje van zijn geliefde kater maar bleef vullen, omdat hij telkens vergat dat het dier al gegeten had.

Toen het dierenasiel van Wake County in North Carolina dinsdag op Instagram enkele kiekjes van hun nieuwste bewoner deelde, gingen de foto’s van het majestueuze beest meteen viraal. In de reacties op de foto’s vooral veel hilariteit en verbazing over de omvang van de kat (met de oh zo toepasselijke naam). Maar ook veel kritiek op de “onverantwoordelijke” ex-baasjes van de kat, want ‘waar ben je in godsnaam mee bezig als je je huisdier zo dik laat worden’?

Triestig laagje

In werkelijkheid heeft het achtergrondverhaal van Bazooka een triestig laagje. Volgens asieldirecteur Darci Vanderslik was Bazooka aanvankelijk terechtgekomen bij de dierenbescherming in Davidson County, na de dood van zijn baasje. Zij wisten te vertellen dat de bejaarde eigenaar dement was en dat het baasje zijn kat blijkbaar maar bleef eten geven omdat hij vergat dat hij dat al had gedaan. “Hij dacht dat hij het beste deed voor zijn huisdier”, benadrukt Vanderslik. “We moeten dit verhaal bekijken met een blik vol medeleven. Het baasje hield erg veel van zijn kat.”

Hoe dan ook is het nu afvallen geblazen. Toen medewerkers van het asiel Bazooka eerder deze week overnamen van de dierenbescherming, waren er twee mensen nodig om de kolos in zijn kooi naar binnen te kunnen dragen. Hij werd meteen op een streng dieet gezet en krijgt nu ook gepaste medische zorgen.

Lief

In zijn korte tijd bij Wake County SPCA is Bazooka meteen een beetje een celebrity geworden. Een geliefde celebrity ook. Want Bazooka heeft een geweldig lief karakter en is heel graag in het gezelschap van mensen.

“Hij wil echt altijd bij ons zijn”, vertelt tijdelijke adoptiemoeder Michelle Barry. “Hij is het gelukkigst als hij naast jou kan liggen. Hij is trouwens ook actiever dan je zou verwachten als je hem ziet. Hij is heel speels en gaat graag op ontdekking. En hij springt zelfs gezwind van hoogtes zonder hulp.”

Om dan met een stevige plof neer te komen, dat wel. Er moeten echt meerdere kilo’s af. “Maar hij klaagt helemaal niet over zijn nieuwe dieet”, aldus nog Michelle, die eraan toevoegt dat Bazooka waarschijnlijk altijd wel een ‘grote jongen’ zal blijven gelet op zijn lengte.

Nieuwe baasjes

De kater heeft intussen ook al nieuwe baasjes gevonden, die goed op de hoogte zijn gebracht van zijn behoeften en strikt dieetplan. Voorlopig blijft hij wel nog even bij zijn getrainde adoptiefamilie. Directeur Darci hoopt dat de nieuwe baasjes het asiel op de hoogte zullen houden van de vorderingen van Bazooka.

En ze hoopt vooral ook met dit kleine momentje in de spotlights mensen nog eens te waarschuwen voor de gevaren van het overvoeden van hun huisdieren. Het kan leiden tot zware gezondheidsproblemen. “We weten vaak niets van het verleden van de dieren die we binnenkrijgen, maar we proberen niet te veroordelen”, zegt ze nog. “We zijn gewoon blij dat we hem kunnen helpen met zijn gezondheid en met het vinden van de warme thuis die hij verdient.”