Kat doet kraan open en zet net vernieuwd gemeentehuis in Nederland blank: “Ontzettend balen”

Een kat heeft in Nederland een gemeentehuis onder water gezet. Het gemeentehuis van Dokkum, in Friesland, was nét verbouwd en zou volgende week worden geopend. Maar bij de allerlaatste werkzaamheden sloop er een kat binnen en die zette per ongeluk - hoewel, met een kat weet je het nooit helemaal zeker - de kraan van een leiding open. De ravage is enorm. Er is sprake van minstens 10.000 euro schade.

Maandenlang werd er gewerkt aan het nieuwe gemeentehuis van Dokkum. De werken startten in september, nu was alles zo goed als klaar. “Alles was pico bello”, vertelt wethouder Bert Koonstra. “Tot ik vorige week gebeld werd dat er een grote lekkage was.’’

KIJK. Plons, plons, plons: op deze beelden is te zien - en vooral goed te horen - dat het Nederlandse gemeentehuis na de actie van de kat serieus nat is geworden:

Binnengeslopen

De dader: een kat. Bouwvakkers hadden de poes tijdens de werkzaamheden het gebouw zien binnensluipen, maar later was het dier nergens meer aangetroffen. Helaas voor alle betrokkenen bleek de kat wel degelijk nog in het gebouw te zitten. En ze slaagde erin een kraan open te zetten.

Dat gebeurde bij een keukentje op een van de drie afdelingen van het gemeentehuis, waar alleen nog een koffieautomaat op het aanrechtblad moest worden geplaatst. De kat is door het gat gekropen waar de leiding naar de automaat doorheen moet lopen en heeft daarbij waarschijnlijk het nieuwe kraantje geraakt. Alle bewijzen leiden naar de kat: recht bij het gat en ook nog op een bureaustoel in de ruimte werden heel wat kattenharen gevonden. “Waarschijnlijk is de kat in het gat in het nauw geraakt", zegt Koonstra.

Volledig scherm De stoel met kattenharen. © Gemeente Nordeast-Fryslân

Tot in de parkeergarage

Het euvel werd vorige week zaterdag ontdekt toen een aannemer langskwam. Die kwam ‘s morgens binnen en stootte tot zijn grote verbazing op meerdere centimeters water in verschillende ruimtes. Het water trok in de wanden en het meubilair, en lekte ook nog door de vloer heen, los de kelder en de parkeergarage in. Een stevig plasje water dus. “Ik geloofde het eerst niet, maar toen ik het met eigen ogen zag, baalde ik ontzettend”, zegt Koonstra.

Volledig scherm De ravage op het nieuwe gemeentehuis is groot nadat een kat per ongeluk de vloer onder water heeft gezet. © Gemeente Nordeast-Fryslân

Afgelopen week is met man en macht gewerkt om alles op te ruimen en te herstellen. “Het tapijt is eruit gehaald, en de vochtigheid in de ruimte is erg hoog, dus dat moet eerst drogen. De plafondplaten van de parkeerplaten zijn verwijderd.” De geplande opening van het gemeentehuis op 22 mei gaat wel door, maar de volledige linkervleugel blijft nog dicht. Zeker 35 van de 183 werkplekken zijn nog onbruikbaar.

Spoorloos

Van de kat ontbreekt intussen ieder spoor. “We weten ook niet van wie de kat is. Werkleden hebben wel gezien dat die soms naar binnen sloop tijdens de verbouwing. We hebben het dier gezocht, maar niet gevonden”, aldus Koonsta. “Nu kan ik er wel om lachen. Maar de kat kan voorlopig toch beter niet binnenkomen.”

Volledig scherm 35 van de 183 werkplekken zijn onbruikbaar op de ondergelopen afdelingen. © Gemeente Nordeast-Fryslân