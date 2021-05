Kashe (2) toegelaten als jongste lid van Amerikaanse hoogbegaafdenkring Mensa

Met anderhalf jaar herkende Kashe het hele alfabet, nummers, kleuren en vormen, vertelt haar moeder Sukhjit Athwal aan de lokale zender Fox Los Angeles. Ze leert nu Spaans en ze herkent scheikundige elementen uit het periodieke systeem. “We ontdekten dat haar geheugen ontzettend goed was. Ze pikte snel dingen op en was van begin af aan erg geïnteresseerd in leren.”

Haar ouders besloten haar aan te melden bij Mensa, een internationale vereniging van en voor mensen die bij een IQ-test in de bovenste twee procent van de bevolking scoren. Kashe haalt dat op haar sloffen. Maar dat betekent nog niet dat het meisje alleen maar erg intelligent is. ”Ze is ook gewoon een peuter, een tweejarige, met al haar nukken. We onderhandelen, we hebben woede-uitbarstingen, we hebben alles. Het is alleen anders, omdat we goed met haar kunnen communiceren en zij meer begrijpt dan haar leeftijdsgenootjes.”