Karma? De meest getrouwde man in de UK wordt gedumpt voor het altaar

Bron: Daily Mirror 61 twitter Bizar Ron Sheppard is een man met veel pech in de liefde - of veel geluk, het is maar hoe je het bekijkt. De Brit van 69 is maar liefst acht keer getrouwd geweest, en is daarmee de meest gehuwde man van het Verenigd Koninkrijk. Maar er komt nu een einde aan zijn huwelijksreeks: vrouw nummer negen heeft hem gedumpt voor een ander.

'Romeo Ron' wist het zeker: de negende keer zou de goede keer zijn. Hij was er heilig van overtuigd dat de 28-jarige Cristel Lalec zijn soulmate was, en dat hun huwelijk eeuwig zou blijven duren. Maar in realiteit had zijn Filipijnse verloofde iemand anders leren kennen, en ging ze er met haar nieuwe beau vandoor.

Sheppard is er kapot van, vertelt hij aan de Daily Mirror. "Ik ben gebroken. Ik deed alles voor het meisje en nu laat ze me staan voor het altaar. Ik voel me zo'n idioot." Hij had het eigenlijk moeten weten, vindt hij. "Ze was nog getrouwd in de Filipijnen, ook al zei ze dat ze gescheiden was. We hadden ook geen seksleven; ze zei dat ze een vrome christen was en dat ze niet geloofde in seks voor het huwelijk."

Verlovingsring kwijt

Achteraf bekeken had Cristel ook niet veel aandacht voor haar aanstaande. "Ze was zo afstandelijk. Ze zat altijd maar selfies te nemen, en ik moest roepen als ik haar aandacht wilde trekken. Ik had moeten weten dat de zaken niet juist zaten toen ze haar verlovingsring 'verloor'."

Het verhaal krijgt ook nog een gerechtelijk staartje, want Ron heeft intussen de politie verwittigd. Cristel heeft immers geen geldige verblijfsvergunning als ze niet met hem trouwt. "Ik zag die vrouw doodgraag, en ik zou alles voor haar gedaan hebben. Maar ik heb toch maar de politie gebeld voor het geval ze hier illegaal probeert te blijven."