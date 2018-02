Karl deelt hotelkamer met zijn dochter (14), personeel denkt dat hij pedofiel is en belt politie Leon van Wijk

18 februari 2018

23u30

Bron: Daily Mail 0 Bizar Een 46-jarige man uit Wales kreeg onlangs de schrik zijn leven toen hij met zijn dochter (14) in een hotel verbleef. Personeel dacht dat de man, die met zijn oogappel zijn doodzieke moeder wilde bezoeken, de tiener naar het hotel had gelokt om haar te misbruiken en belde de politie. "Het ene moment stond ik mijn tanden te poetsen, de volgende minuut zeiden ze dat ik een pedofiel was."

De moeder van Karl Pollard kreeg enkele weken geleden te horen dat ze ernstige longkanker heeft. Pollard en zijn dochter Stephanie wilden de vrouw nog dolgraag opzoeken voordat de zware behandelingen zouden beginnen. Daarom boekte de man een budgethotel op loopafstand van zijn moeders huis in het Engelse Macclesfield. Omdat er nog maar één kamer was, zou hij die met zijn dochter delen.



Na een treinreis van vier uur vanuit Zuid-Wales arriveerden Karl en Stephanie begin deze maand bij het hotel. De receptionist keek hen volgens de vader wel even raar aan, maar daar zocht hij niet meteen iets achter. Het tweetal was zich net aan het opfrissen toen ineens de politie aan de kamerdeur stond. De man vreesde het ergste: was er iets aan de hand met zijn moeder? Of scheelde er wat met zijn vrouw, die aan de zenuwziekte multiple sclerose lijdt?

Mijn dochter was zo bang, ze dacht dat ik meegenomen zou worden Karl Pollard

Strenge ondervraging

"We hebben een telefoontje gehad van het hotelpersoneel", zei de agente volgens Pollard. "Ze denken dat je een pedofiel bent die jonge meisjes lokt." Vader en dochter werden van elkaar gescheiden en streng ondervraagd. "Ik legde uit dat ik Stephanies vader was", vertelt Karl aan de Daily Star. "De agente moest haar talloze vragen stellen om dat te bewijzen."

De politie merkte snel dat er niets aan de hand was, maar het leed was al geleden. "Mijn dochter was in tranen", zegt Pollard. "Ze was zo bang, ze dacht dat ik meegenomen zou worden."

Hoewel de man het voorval inmiddels heeft kunnen laten bezinken, kan hij het nog steeds niet geloven. "Het was al een emotionele reis, maar dit maakte het zo veel erger. De ene minuut stond ik mijn tanden te poetsen, de volgende zeiden ze dat ik een pedofiel was."

Het was al een emotionele reis, maar dit maakte het zo veel erger Karl Pollard

Geld terug

Excuses konden er bij de hotelketen Travelodge in eerste instantie niet af, zegt een getraumatiseerde Karl. Inmiddels is dat wel gebeurd en kreeg hij zelfs zijn geld voor het verblijf -zo'n 170 euro- teruggestort.



Het personeel van Travelodge is volgens een woordvoerder speciaal getraind om kindermisbruik te voorkomen. "In het verleden heeft proactief optreden van onze teams geholpen om kinderen te beschermen", aldus de woordvoerder. "Maar in dit geval zaten we ernaast." De politie spreekt van een misverstand, maar prijst het hotel wel voor het alerte optreden.