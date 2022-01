‘Karen’ valt zwarte man aan in Hilton omdat personeel hem eerder bedient

bizarEen incident in een Braziliaans Hilton-hotel loopt helemaal uit de hand wanneer een vrouw een andere gast aanvalt in de lobby. De reden? De zwarte Amerikaan wil hen niet laten voorkruipen in de rij, waarna het naar verluidt dronken koppel hem blijft lastigvallen en racistische verwijten naar het hoofd slingert.

Montrell Bingham, een andere Amerikaanse gast, ziet dit alles gebeuren en begint te filmen. “Ik was niet van plan om me te moeien, tot ik de racistische opmerkingen hoorde die de vrouw begon te gebruiken”, vertelt hij aan ‘Newsweek’. “Ik haalde mijn telefoon pas boven nadat de vrouw hem belaagde en merkte dat het hotelpersoneel haar maar liet doen zonder in te grijpen en zonder de agressor te verwijderen.”

Wanneer de video begint, zie je de vrouw discussiëren met enkele medewerkers van hotel Hilton Rio de Janeiro Copacabana. Ze richt zich ook tot de klant aan de balie. Dat blijkt H.L. Thompson, de man achter entertainmentbedrijf Slyfox die in Brazilië is voor een muziekfestival dat hij organiseert. “Jij hebt mijn vrouw eerst aangeraakt”, zegt de man van het koppel tegen Thompson. “Ik ga jou direct eens aanraken”, is het antwoord, maar dan vliegt de vrouw hem in de haren. Thompson slaat daarop de man van het koppel neer, waarna het personeel de vrouw in bedwang probeert te houden.

Politie

“Ik was eerlijk gezegd ongerust voor de zwarte kerel”, zegt Bingham nog. “Ik wist dat hij van de VS was en niemand had om voor hem op te komen en de schuldigen aan te wijzen. Dus ik dacht te filmen als bewijsmateriaal.” Zijn vrees was niet ongegrond, want het koppel belde de politie en vertelde dat Thompson hen eerst had aangevallen. “De politie stond buiten urenlang op de uitkijk voor mij”, tweet Thompson. “Ik kon die nacht niet in het hotel slapen omdat ze logen dat ik hen had aangevallen.”

Quote De man noemde me ‘ni**er black guy’ toen ik weigerde om hen voor te laten. H.L. Thompson

Hij dankt Bingham voor het filmen en legt ook uit wat zich afspeelde voor de video begint: “Ze duwden me opzij terwijl ze wilden voorkruipen in de rij voor Diamond-leden. De man noemde me ‘ni**er black guy’ toen ik weigerde om hen voor te laten. Ik vroeg herhaaldelijk om uit mijn bubbel te blijven, anderhalve meter afstand te houden en op te houden met me aan te raken.”

Bikini

Thompson en Bingham zijn het erover eens dat het personeel de vrouw veel eerder had moeten wegleiden, waardoor de ruzie niet zo zou zijn geëscaleerd. “Jullie hebben de situatie niet ontmijnd, omdat ze daar nog altijd staat te praten”, zegt Bingham in het begin van de video. “Het is de bedoeling dat jullie de groep uit elkaar halen.” Toen hij aan de medewerkers vroeg waarom ze de vrouw niet in bedwang hielden, gaven ze als reden dat ze een bikini droeg. “Maar dat is geen excuus wanneer ze racistische bagger begint te verkopen”, stelt hij.

Thomson laat nog weten dat het ging om zelfverdediging en dat hem niks ten laste wordt gelegd.

