Kapotte toiletten dwingen vliegtuig aan de grond in VS

11u48

Bron: New York Daily News, Billings Gazette 0 rv De ongewone tussenstop gebeurde zaterdag in het Amerikaanse Billings, tijdens een vlucht van New York naar Seattle. Bizar Een vlucht van de Amerikaanse maatschappij Delta heeft zaterdagavond onverwacht een tussenstop gemaakt omwille van een -letterlijk- erg dringende reden. De toiletten aan boord van het toestel waren buiten dienst en enkele reizigers moesten nodig, meldt New York Daily News.

De Boeing 757 was eerder die avond vertrokken uit New York voor een rechtstreekse vlucht van circa zes uur naar Seattle. Maar omdat de kleinste kamertjes in het vliegtuig verzadigd waren en een aantal passagiers dringend naar het toilet moest, zag de bemanning zich genoodzaakt om de tussenlanding te maken.

Het toestel werd honderden kilometers zuidelijker dan de oorspronkelijke vliegroute aan de grond gezet in Billings (Montana). Ook daar moesten de reizigers geduld opbrengen: op de luchthaven was immers geen enkele gate meer beschikbaar. De Boeing werd daarop naar een terminal voor vrachtverkeer getaxied, waar de passagiers eindelijk hun behoefte konden doen.

Volgens een lokale nieuwssite maken vliegtuigen wel vaker een noodstop op de luchthaven, maar nog nooit gebeurde dat omwille van een toiletbezoek.