Kansas zoekt nieuwe gouverneur: 6 tieners en een hond stellen zich kandidaat

Kansas is op zoek naar een nieuwe gouverneur. En dat zorgt voor bizarre taferelen. Het wetboek van de staat stelt geen minimumvereisten voor hun kandidaten waardoor in principe iedereen een gooi kan doen naar de macht. Dit jaar alleen al stelden 6 jongeren en een hond zich kandidaat. Dat alles tot grote frustratie van het republikeins establishment.

Wie wil gaan stemmen in de Amerikaanse staat Kansas moet daar serieus zijn best voor doen. Nergens in de Verenigde Staten zijn de identiteitscontroles zo streng als in de sunflower state. Je moet 18 jaar oud zijn, een paspoort met foto bij je hebben en een bewijsstuk kunnen voorleggen dat je daadwerkelijk in de staat woont.

In schril contrast daarmee staan de regels voor personen die zich verkiesbaar willen stellen. Die zijn er namelijk niet. In het ganse wetboek wordt met geen woord gerept over het profiel van de gouverneur. Daardoor kan in principe iedereen een poging wagen om het openbaar ambt binnen te rijven. En dat gebeurt dit jaar ook.

"Tijd voor een beter Kansas"

In Augustus vorig jaar kondigde de 17-jarige Jack Bergeson aan dat hij gouverneur van Kansas wil worden. Hoewel hij nog nooit heeft mogen stemmen (en dat ook bij de verkiezingen dit jaar niet mag doen) bonst zijn hart volledig voor het democratisch gedachtengoed. Zijn geringe leeftijd vindt hij zelf eerder een voor- dan een nadeel.

“Als een student in Kansas zie ik hoe een jonge generatie liberalen de hoop opgeeft in een republikeinse staat als deze”, zegt hij op zijn website. Hijzelf wil die 'verloren generatie' redden.

In ruil voor hun stem belooft hij de inwoners van Kansas belastinghervormingen die de middelen beter herverdelen. Ook wil hij investeren in infrastructuur en onderwijs. “Het is tijd om een beter Kansas te creëren, en ik hoop jouw stem te ontvangen in 2018.”

Net als bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft elke kandidaat ook een ‘running mate’ nodig. Bergeson stelde zijn klasgenoot Alexander Cline (17) hiervoor aan. Als Bergeson de verkiezingen daadwerkelijk zou winnen, zou Cline vicegouverneur worden. Het tweetal zou samen dan ongeveer half zo oud zijn als aftredend gouverneur Sam Brownback (61).

Today, Jack and Alex made it official by filling for the ballot and paying the fee! #FeelTheBerg Een foto die is geplaatst door null (@jackbergeson2018) op 08 jan 2018 om 21:47 CET

Campagnebus heeft 8 jaar meer 'ervaring'

In navolging van de jonge democraat stelden ook 4 17-jarige republikeinen zich kandidaat voor het ambt. Iets waar de lokale afdeling van de republikeinse partij niet mee opgezet was.

De partij wasbang om niet langer serieus genomen te worden omwille van de drastische verjonging. Ze contacteerden alle vier de jongens persoonlijk met het verzoek zich terug te trekken uit de race. Twee van de kandidaten gingen daar ook daadwerkelijk op in. De andere twee besloten zonder de steun van de partij hun missie verder te zetten.

Zo ook Tyler Ruzich, een tiener met een sterke mening. Hoewel hij opgroeide in een democratisch nest, is hij zelf toch iets rechtser ingesteld. Terwijl zijn ouders met Bernie Sanders-vlaggetjes zwaaien, gaat zijn interesse meer uit naar wat er zich aan de republikeinse kant van het spectrum afspeelt. Al zoekt hij zeker niet de extremen op.

“Ik ben de meest gematigde, en zelfs de enige centristische kandidaat in deze race”, verduidelijkt hij tegen Fox. “Niet enkel bij de republikeinen, maar ook in het democratische veld. Mensen zijn die polarisatie beu. Ik wil die tendens omkeren.”

Uitgebreide campagnemiddelen heeft de jonge politicus nog niet. Zijn grootvader geeft hem de nodige mediatraining en zijn ‘campagnebus’ is een Oldsmobile uit 1993. Een wagen met 8 jaar meer ervaring dan de gouverneur-kandidaat zelf.

Babe als running mate

Eens Kansas bekomen was van al dat jonge politiek geweld, kwam er een zevende bijzondere kandidaat op de proppen: Agnus, een driejarige hond.

Zijn baasje Terran Wooley schreef hem officieel in als kandidaat waarna hij een Facebookpagina voor de viervoeter oprichtte. “Met alle tieners die voor gouverneur gaan, besloot ik dat een 23-jarige (in hondenjaren toch) hond meer geschikt is om de plak te zwaaien”, postte ‘Agnus’ op Facebook.

De hond beloofde Kansas zachte zetels, degelijke bedden, gratis speelballen voor iedereen en veel maatregelen tegen eekhoorns. Naar eigen zeggen zou het filmvarken Babe zijn running mate zijn.

Daar stak de staat van Kansas toch snel een stokje voor. Ze lieten meteen in een officieel statement weten dat de hond niet toegelaten zou worden aan de verkiezingsstrijd.

18+

De republikeinse partij probeert intern ook nog snel een wet goed te keuren die het onmogelijk maakt voor jongeren onder de 18 om zich kandidaat te stellen als republikeins kandidaat-gouverneur. Nu de verkiezingen met rassenschreden naderen is het nog maar de vraag of ze die wijziging op tijd doorgevoerd krijgen.

Bergeson maakt als democraat alleszins wel kans op de troon. Al blijft hij daar zelf erg realistisch over: “Ik kan erg veel goede zaken doen. Zelfs als ik niet eens in de buurt kom van winnen. Misschien kan ik veel mensen in mijn traject betrekken en enkele onorthodoxe ideeën op tafel brengen die anders niet besproken zouden worden.”

Wie die nieuwe gouverneur van Kansas wordt, wordt beslist op dinsdag 6 november.