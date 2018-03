Kannibalistische chef bakt stukjes mensenvlees en voert ze aan vrijwilligers in bizarre stunt kg

21 maart 2018

17u10

Bron: Daily Mail 2 Bizar In een misselijkmakend kijkspel hebben twee vrijwilligers een stukje van elkaars lichaam opgegeten. Geen ‘Silence of The Lambs’-fans, wél acteurs die deelnamen aan een kunstinstallatie. De show werd op touw gezet door de 33-jarige kunstenaar Arturs Berzinsh en vond begin maart plaats in een museum in Letland.

In het filmpje is te zien hoe een persoon in een wit beschermingspak een stukje snijdt uit de rug van twee vrijwilligers, een man en een vrouw. De stukjes mensenvlees werden daarna in de pan gegooid en gebakken, waarna ze weer aan de vrijwilligers werden gevoerd. Het is niet zeker of er tijdens de performance trucage aan te pas kwam, maar de beelden zien er alvast overtuigend uit.

Heel de stunt werd gefilmd en live uitgezonden op Facebook, tot grote walging van sommige kijkers. De beelden werden nadien op YouTube gezet waar de video nog meer views kon verzamelen.

Na het uitzenden van het filmpje regende het bij de Letse politie klachten van ongeruste burgers. Desondanks heeft de politie het moeilijk om de kunstenaar effectief aan te houden. Technisch gezien is de stunt immers niet illegaal: het eten van mensenvlees op zich is niet strafbaar.

Volgens Berzinsh toont de show aan wat er de mensheid te gebeuren staat als we onze voornaamste voedselbronnen verliezen. Hij suggereert dat mensen zich zouden verlagen tot kannibalisme, en wilde dat visueel verbeelden.