Kangoeroe in het wild doet Oostenrijkse politie in de haren krabben ADN

03 september 2018

14u17

Bron: Belga 0 Bizar In bossen in het noorden van Oostenrijk is een kangoeroe gespot. De lokale politie heeft geen idee hoe het dier, dat normaal gezien enkel in Australië in het wild voorkomt, er is terechtgekomen.

De kangoeroe werd de afgelopen weken verschillende keren opgemerkt in het district Hellmonsödt, in de deelstaat Boven-Oostenrijk, niet ver van de Tsjechische en Duitse grens.

De politie, die foto's en filmpjes van het dier kreeg, probeert te achterhalen wie de eigenaar is. "We hebben alle dierentuinen en eigenaars van kangoeroes in de buurt gecontacteerd, maar geen van hen zegt een dier te missen. We hopen dat de eigenaar zich bij ons aanmeldt", aldus de politie.

De politie kan niet zeggen om welke soort kangoeroe het gaat, maar maakt zich niet al te veel zorgen. De kangoeroe is een "schuchter dier", dus het is onwaarschijnlijk dat het schade veroorzaakt en "zijn kansen op overleving (in de natuur) zijn uitstekend."



In Oostenrijk is een toelating vereist om een kangoeroe te houden.

Bekijk ook: