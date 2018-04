Kandidaat spelshow wint miljoen, maar krijgt negentig euro mvdb

30 april 2018

16u11 0 Bizar Hij had vijftien antwoorden op rij goed en zag zijn winst daardoor snel oplopen tot een miljoen pond (1,1 miljoen euro). Toch krijgt Alan Russel maar een vergoeding van omgerekend negentig euro. Hij deed, helaas voor hem, mee aan een testuitzending van Who Wants To Be A Millionaire.

De testrun van Russel verliep tot grote verbazing van iedereen vlekkeloos. Russel verzaakte geen moment en wist op iedere vraag het juiste antwoord. De inwoner van de Engelse kustplaats Hartlepool besloot om mee te doen, omdat hij volgens zijn vrienden tijdens quizzen in de pub ook bijna altijd alles weet.



Tegen The Sun zegt Russel dat hij heel goed wist dat er niets te winnen viel, maar dat zijn optreden wel naar meer smaakt. "Ik vond het al mooi om in die iconische stoel te zitten. Misschien dat ik me maar eens ga opgeven."

De eerste echte uitzending van het nieuwe seizoen is vanaf volgende zaterdag te zien op de commerciële zender ITV met nieuwe presentator Jeremy Clarkson. Het tv-icoon verliet drie jaar geleden met veel bombarie de BBC, de Britse openbare omroep waar hij het razendpopulaire autoprogramma 'Top Gear' aan elkaar praatte. 'Who Wants To Be A Millionaire' zag het levenslicht in 1998 in Groot-Brittannië. Het format had wereldwijd succes. Walter Grootaers presenteerde op VTM vanaf 1999 'Wie wordt multimiljonair?' (later 'Wie wordt euromiljonair?). De VTM-versie liep tot 2006.