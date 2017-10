Kandidaat-Congreslid: "Ik werd ontvoerd door aliens" MVDB

Bron: Miami Herald 1 rv - screenshot youtube Bettina Rodriguez Aguilera. Rechts: beeld uit het bewuste interview uit 2009. Bizar De Amerikaanse Republikeinse politica Bettina Rodriguez Aguilera (59) uit Florida, die in 2009 op tv verklaarde ontvoerd te zijn door aliens, is kandidate voor een zitje in het Huis van Afgevaardigden.

Op een Spaanstalig Amerikaans tv-station zei ze destijds dat drie grote blonde buitenaardse wezens haar op zevenjarige leeftijd meenamen in hun ruimteschip. De wezens deden haar denken aan het gigantische standbeeld van Christus de Verlosser in Rio de Janeiro. Sindsdien heeft ze naar eigen zeggen nog sporadisch telepatisch contact met hen.

De aliens vertelden haar onder meer dat een grot op het eiland Malta 30.000 skeletten herbergt die niet menselijk zijn. Verder verklaarde de politica dat Afrika de energiecentrale van de wereld is. Ook kwam ze te weten dat de toeristische attractie Coral Castle in Miami, een bouwwerk van gigantische blokken koraalsteen, eigenlijk een restant van een Egyptische piramide is.

Aan de krant Miami Herald wou ze haar uistpraken van 2009 eind vorige week niet herhalen. Rodriguez Aguilera onderstreepte dat ze een christen is die net als de meerderheid van de Amerikanen in buitenaards leven gelooft.

Vice-stafchef Mike Pence

De Amerikanen moeten pas in november 2018 naar de stembus voor tussentijdse verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Rodriguez Aguilera kandideert voor de zetel van een afgevaardigde in Florida die aan haar laatste ambtstermijn bezig is. Naast haar zijn er zeker nog vijf andere kandidaten in de race. Tot nu toe is haar campagnebudget eerder beperkt met 10.000 dollar. De schoonzoon van Rodriguez Aguilera is Jarrod Agen. Hij is vice-stafchef van Amerikaans vicepresident Mike Pence.