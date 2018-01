Kamelen uit Saoedische schoonheidswedstrijd gewipt omdat ze botox gebruikten LB

23 januari 2018

De jury van een schoonheidswedstrijd voor kamelen in Saoedi-Arabië heeft twaalf dieren gediskwalificeerd omdat hun eigenaars de dieren een Botoxbehandeling hadden gegeven. Het reglement is daar nochtans heel duidelijk over: "Kamelen die we betrappen met geneesmiddelen in de lippen, die eender waar op hun lijf geschoren of geverfd zijn of waarvan de natuurlijke vorm werd veranderd, worden niet toegelaten".

Het jaarlijkse Koning Abdulazis Kamelenfestival in de buurt van de Saoedische hoofdstad Riyaad is een ernstige zaak. Eén van de hoogtepunten van het 28-daags festival is de schoonheidswedstrijd voor kamelen, met 57 miljoen dollar aan prijzengeld.

De drang om vals te spelen kan dan ook groot zijn. Volgens Newshub werd een nieuw reglement opgesteld, waarin staat dat botox niet toegestaan is.

"De kameel is een symbool van Saoedi-Arabië. Vroeger hielden we ze uit noodzaak, nu is het een tijdverdrijf".

Totaalspektakel

De voorbije jaren heeft de Saoedische koninklijke familie het kamelenfestival omarmd als onderdeel van de traditionele cultuur. Vorig jaar verhuisde het evenement van de woestijn naar de rand van de hoofdstad.

Daar bouwde de overheid een arena waar de kamelenraces en de schoonheidswedstrijd worden gehouden. Er is ook een veiling waar kamelen voor grof geld van eigenaar wisselen. Er zijn eetstalletjes en souvenirwinkels, een dierentuin met 's werelds grootste en kleinste kamelen en een museum met zandsculpturen van, jawel, kamelen. In tenten kan je kamelenmelk drinken en kleren van kamelenhaar kopen. In een planetarium is te zien hoe Arabieren zich door de sterren lieten leiden op hun tochten door de woestijn. Op kamelen, uiteraard.

"Erfgoeddorp"

Dit "erfgoeddorp" zal volgens de organisatoren de komende jaren nog uitbreiden gezien kroonprins Mohammed bin Salman nu de touwtjes in handen heeft via de officiële Kamelenclub die vorig jaar bij koninklijk decreet werd opgericht.

Het festival, dat nu halverwege is, lokte al 300.000 mensen. "We willen dat het festival een wereldwijd forum wordt voor alle lagen van de bevolking die entertainment, kennis en competitie willen", stelt Fahd al-Semmari, bestuurslid van de Kamelenclub.