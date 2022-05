Kaaswinkel in Australië krijgt 9.000 dollar boete voor “onredelijke geur” die buurt terroriseert

Amerikaan­se peuter (2) steelt smartphone van moeder en bestelt maar liefst 31 cheesebur­gers

In de Amerikaanse staat Texas heeft een 2-jarige peuter niet één, niet twee, maar wel 31 cheeseburgers bij fastfoodketen McDonald's besteld toen hij de smartphone van zijn moeder in handen had gekregen. De bestelling bedroeg in totaal meer dan 90 dollar (ongeveer 84 euro). Het kind toonde zich ook nog eens van zijn meest vrijgevige kant en gaf een fooi van 16 dollar (zo’n 15 euro).

