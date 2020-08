Juwelier werkt aan ‘duurste mondmasker ter wereld’: witgoud en 3.600 diamanten

Buitenlandredactie/Kees Graafland

09 augustus 2020

22u43

Bron: AD.nl 13 Bizar Een Israëlische juwelier werkt aan - naar eigen zeggen - het duurste mondkapje ter wereld. Het met diamanten ingelegde gouden ding zal 1,5 miljoen dollar (1,27 miljoen euro) gaan kosten en de eigenaar moeten beschermen tegen het coronavirus. Die eigenaar is er overigens al, want het masker wordt in opdracht gemaakt.



Het mondkapje is van 18 karaats witgoud. Er zitten 3.600 witte en zwarte diamanten op, aldus ontwerper Isaac Levy tegen persbureau AP. Of het een praktisch accessoire wordt, is maar de vraag. Het gaat zo'n 270 gram wegen, zo'n honderd keer zwaarder dan de gangbare mondmaskers.

Op verzoek van de aanstaande koper wordt het masker verder voorzien van luchtfilters. Daarnaast gelden er volgens Levy nog twee andere eisen: het moet aan het einde van het jaar klaar zijn en het moet het duurste ter wereld worden. “Die laatste eis was het gemakkelijkst te vervullen.’’



De Israëlische juwelier wil zijn opdrachtgever niet bekend maken, maar zegt wel dat het om een Chinese zakenman gaat die in de Verenigde Staten woont.

Aandacht

AP interviewde Levy in zijn fabriek in Jeruzalem. Daar toonde de man enkele onderdelen van het masker. “Geld maakt misschien niet gelukkig, maar je kan er wel een heel duur coronamasker voor kopen. Die man wil dat dragen, ermee rondlopen en worden nagestaard. Hij zal er blij van worden’’, denkt de juwelier.

Hij zou het masker nooit zelf kopen of dragen, maar de Israëliër was dankbaar voor de gekregen opdracht. “Het gaf ons genoeg werk om onze mensen aan het werk te houden in deze moeilijke tijden.’’

