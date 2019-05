Jurkenbonus voor Rusinnen die zich vrouwelijk kleden en selfie sturen naar directie mvdb

31 mei 2019

19u50

Bron: ANP - Reuters - BBC 0 Bizar Een Russisch aluminiumbedrijf oogst veel kritiek door een bonus uit te keren aan vrouwelijke personeelsleden als ze zich aan kledingvoorschriften houden die volgens critici zeer seksistisch zijn.

Het bedrijf Tatprof noemt het een 'vrouwelijkheidsmarathon': medewerksters die in een rok of jurk op hun werk verschijnen, 'gematigd' make-up dragen en hun haar opsteken, krijgen 100 roebel (1,38 euro) per dag extra uitbetaald.



Als bewijsmateriaal moeten ze een selfie naar de voornamelijk uit mannen bestaande bedrijfsleiding sturen. Doel van het initiatief is dat 'vrouwen zich vrouwelijker voelen' en het kantoor wat wordt opgefleurd, legde de aluminiumproducent uit aan Russische media.



Volgens het bedrijf vinden de deelnemende vrouwen het een leuk idee, getuige de ingestuurde foto's. "Ze lachen en lijken zelfs te stralen.''

Wij bestaan niet om de dagen van mannen op te leuken Tegenstandster op Instagram

De vreugde is bepaald niet aan iedereen besteed. “Nieuws uit de Middeleeuwen”, oordeelt blogger Zalina Marsjenkulova. “Wij bestaan niet om de dagen van mannen op te leuken”, fulmineerde een andere tegenstander op de Instagram-pagina van het bedrijf. Vrouwenrechtenorganisatie Equality Now noemt het beleid “denigrerend en beledigend voor Russische vrouwen”. De organisatie vindt dat het bedrijf hiermee ''schadelijke stereotypen'' in stand houdt.