Joyrider (13) maakt stiekem autorit en belt in paniek aan bij huis: “Help, de politie zit achter me aan!”

De jongen besloot midden in de nacht om samen met zijn neefje - pal in de Nederlandse avondklok - een stukje te gaan rijden in de auto van zijn vader. Ze pikten de sleutel en reden zonder lichten over de weg. Op een gegeven werden ze gespot door de politie. Die wilde de twee arresteren.

De jonge bestuurder werd bang en belde in paniek om 04.30 uur bij een woning aan. “Help, de politie zit achter me aan!”, schreeuwde hij. De agenten konden de jonge automobilist daarna in hechtenis nemen. De wijkagent van Vleuten-De Meern spreekt zijn verbazing uit op Twitter over de gebeurtenissen. ,,....13 jaar, hè”, zo valt te lezen in het Twitter-bericht.