Jongetje vindt 50-jarige boodschap in een fles en gaat op zoek naar afzender

17 juli 2019

18u42

Bron: ABC News 4 Bizar Een Australisch jongetje heeft op een afgelegen strand in Zuid-Australië een boodschap in een fles gevonden. Het bericht dateert van 17 november 1969 en is afkomstig van een toen dertienjarige kind. Het gezin is nu op zoek naar de afzender van de boodschap.

De negenjarige Jyah Elliott vond de boodschap die in 1969 werd verzonden door een zekere Paul Gilmore. In de brief vertelt Gilmore dat hij op weg was van Engeland naar Melbourne, Australië. “We bevinden ons op duizend mijl ten oosten van Fremantle, West-Australië”, schreef Gilmore. In de brief noteerde hij een adres in Mitcham, een buitenwijk van Melbourne, waarnaar hij zou verhuizen. Hij riep de ontvanger van zijn boodschap op om een bericht terug te sturen.

De brief werd vermoedelijk verstuurd vanaf de TSS Fairstar, een schip dat tussen 1945 en 1972 emigranten van Engeland naar Australië bracht. Als de informatie in de brief correct is, zou Paul Gilmore nu 63 jaar oud moeten zijn.



“Ze was ongeveer vijftien centimeter groot, had een witte ronde dop, was doorzichtig en van glas”, vertelt Paul Elliott over de fles waarin de brief zat. “Jyah wilde ze openen en dat deed hij, hij probeerde de brief eruit te krijgen, maar het was een beetje vochtig... Ik kreeg het niet te pakken, dus we moesten ze breken.”

Jyah heeft ondertussen een antwoord gestuurd naar het adres dat in de brief vermeld stond. Zijn moeder Carla heeft de boodschap ondertussen ook gedeeld op Facebook, in de hoop zo Paul Gilmore op het spoor te komen.

Internetspeurders zijn er ondertussen al in geslaagd om de emigratiekaart van Paul Gilmore terug te vinden. Daarop is te zien dat de Fairstar vanuit Southampton vertrok.