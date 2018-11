Jongetje in luier alleen op straat, moeder haalt hem op bij politie mvdb

28 november 2018

19u31

Bron: ANP 0 Bizar Een jongetje van 2 tot 3 jaar oud dat de politie deze gmiddag alleen op straat aantrof in de Nederlandse stad Helmond, (Noord-Brabant) is herenigd met zijn moeder.

De politie had het blonde kindje dat slechts gekleed was in een T-shirt, een luier droeg en op slippers liep meegenomen naar het bureau. De moeder van het jongetje dat mogelijk Stefano heet, meldde zich daar omstreeks 18.00 uur, aldus de politie.

Hoe het kan dat het mannetje dalleen op straat rondliep, weet de politie niet. Medewerkers van Veilig Thuis, een Nederlands advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, zullen de moeder van het kind daar op aanspreken, aldus de politie.