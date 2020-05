Jongetje (5) van snelweg in Utah geplukt: “Ik ga Lamborghini in Californië kopen” Joeri Vlemings Stijn Fraeters

05 mei 2020

10u44 8 Bizar De wegpolitie van de Amerikaanse staat Utah heeft gisterenmiddag een jongetje van vijf aan de kant van de snelweg gezet. De knaap was na ruzie met zijn mama in de SUV van zijn ouders gestapt en reed zélf richting Californië. Daar wou hij zich een Lamborghini aanschaffen. Hij had alvast een bedrag van 3 dollar (2,75 euro) op zak.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De politie vermoedde dat er een bestuurder onder invloed op de baan was, toen ze de zwalpende wagen in de mot kreeg. De SUV reed tegen nog geen 50 km/uur op de snelweg I-15. Agent Rick Morgan stond versteld dat de bestuurder bij de controle een vijfjarig jongetje bleek te zijn. “Wauw, waar heb jij leren autorijden?” Morgan moest de jongen wel uitleggen hoe hij de auto in de parkeerstand moest zetten. “Hij zat op de rand van de autozetel, zodat hij met zijn voet bij de rempedaal kon en zo de auto laten stilstaan terwijl ik bij hem was”, aldus Morgan.

De vijfjarige had zijn drastische besluit om naar Californië te rijden genomen na een ruzie met zijn mama. Die had geweigerd een Lamborghini voor hem te kopen en dus ging het kind dat zelf wel even in orde brengen. Hij voorzag een bedrag van drie dollar voor de aankoop. Toch iets te weinig voor deze Italiaanse luxewagen, waarvoor je toch al snel minstens 185.000 euro moet neertellen.

De politie kon de kleine gelukkig al na amper een paar kilometer van zijn woning klissen. De ouders riskeren een aanklacht voor het rijgedrag van hun zoon.