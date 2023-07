Jongetje (10) drinkt te veel water na namiddag spelen en loopt watervergiftiging op: “Hij had geen controle meer over zijn hoofd en moest overgeven”

Eerder deze maand spendeerde Ray Jordan, het jongetje van 10, een namiddag met zijn neefjes en nichtjes in de tuin van een familielid. Ze amuseerden zich op een trampoline en “liepen razendsnel rondjes in het huis”, aldus de ouders. Na al die fysieke inspanningen en de hitte was Ray uitgeput en had hij dorst. De jongen dronk zes flesjes water op een uur tijd. Een uur later begon hij over te geven en zich vreemd te gedragen. “Het leek alsof hij drugs had genomen of dronken was”, vertelden de ouders aan de lokale tv-zender ‘WISTV’. “Hij had geen controle meer over zijn hoofd en armen. Zijn motoriek was verdwenen.”